Бубнов: у «Локомотива» катастрофические проблемы в центре обороны

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о проблемных позициях в составе московского «Локомотива».

«У «Локомотива» катастрофические проблемы в центре обороны. Без хорошего защитника железнодорожникам нечего делать в весенней части. Команде нужен плеймейкер, чтобы не оттягивать назад Глушенкова. Миранчук и Жемалетдинов — не игроки стартового состава. Дзюба уже совсем не тот игрок, который был в «Зените». «Локомотив» должен заняться поиском центрфорварда такой же фактуры», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.