Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов: у «Локомотива» катастрофические проблемы в центре обороны

Бубнов: у «Локомотива» катастрофические проблемы в центре обороны
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о проблемных позициях в составе московского «Локомотива».

«У «Локомотива» катастрофические проблемы в центре обороны. Без хорошего защитника железнодорожникам нечего делать в весенней части. Команде нужен плеймейкер, чтобы не оттягивать назад Глушенкова. Миранчук и Жемалетдинов — не игроки стартового состава. Дзюба уже совсем не тот игрок, который был в «Зените». «Локомотив» должен заняться поиском центрфорварда такой же фактуры», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.

Материалы по теме
Бубнов: «Зениту» нужно хорошо поработать на трансферном рынке, если он хочет выиграть РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android