Помощник Клоппа Лейндерс — о Кубке лиги: «Ливерпуль» хочет выйти в финал

Ассистент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Пепейн Лейндерс заявил, что мерсисайдцы хотят попасть в финал Кубка английской лиги сезона-2023/2024.

«Все мы мечтаем, когда молоды. Все хотят играть на культовых стадионах, и «Уэмбли» — один из них. Мы хотим выйти в финал, но мы также должны уважать «Фулхэм». У них очень креативная команда, которая будет играть, если ей позволить. «Дачники» делают простые вещи очень и очень хорошо. Марку (Силва, главный тренер «Фулхэма». — Прим. «Чемпионата»), на мой взгляд, проделывает невероятную работу, так что нам нужно быть на высоте», — приводит слова Лейндерса официальный сайт «Ливерпуля».

Первый матч полуфинала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» состоится сегодня, 10 января. Встречу примет «Энфилд».