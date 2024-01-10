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Тео Бонгонда надел футболку «Спартака» на командном фото сборной ДР Конго

Тео Бонгонда надел футболку «Спартака» на командном фото сборной ДР Конго
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Сборная ДР Конго сделала необычную общую фотографию перед Кубком Африки. На снимке все игроки были одеты в футболки своих клубов. Тео Бонгонда, выступающий за «Спартак», надел футболку московской команды. Красно-белые отметили это в клубных соцсетях.

«Наш! ❤️🤍 Сборная ДР Конго сделала крутую общую фотку перед Кубком Африки – все игроки на ней были в футболках своих клубов. Бонгонда на месте! Первый матч на турнире у его сборной пройдет 17 января с Замбией. Болеем за Тео!» — написала пресс-служба «Спартака».

Бонгонда перебрался в стан красно-белых нынешним летом из испанского «Кадиса», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 7 млн. В этом сезоне африканец сыграл за «Спартак» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

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