Журналист бразильского издания Globo назвал возможную проблему Педро в «Зените»

Журналист бразильского издания Globo Ayано Андре Мотта назвал возможную проблему новичка сине-бело-голубых Педро. По его мнению, у футболиста могут возникнуть сложности с адаптацией в России.

«Нужно посмотреть, как Педриньо адаптируется к стране, столь отличной от Бразилии, как Россия. У него большой потенциал — это очень качественный атакующий полузащитник. Но он должен пройти адаптацию. Многие бразильцы не могут быстро адаптироваться.

Я бы порекомендовал ему набраться терпения, потому что у него большой потенциал, много навыков. Педриньо футболист, который играет на разных позициях — это даст ему очень хороший результат в России. Я думаю, что адаптация в новом чемпионате — это единственная проблема Педриньо», — сказал Мотта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.