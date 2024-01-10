«Дженоа» арендует защитника «Тоттенхэма» Спенса

Защитник английского «Тоттенхэма» Джед Спенс отправится в аренду в итальянский «Дженоа». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что соглашение будет содержать пункт о возможном выкупе прав на игрока летом 2024 года. По информации источника, примерная сумма выкупа составит около € 10 млн. «Тоттенхэм» будет полностью покрывать зарплату футболиста в качестве условий сделки по переходу защитника Раду Дрэгушина.

Ранее сообщалось, что 21-летний защитник Раду Дрэгушин принял решение продолжить карьеру в «Тоттенхэме», отказавшись от варианта с немецкой «Баварией».

23-летний защитник Джед Спенс первую половину текущего сезона провёл на правах аренды в «Лидс Юнайтед».