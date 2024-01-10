Тьяго Силва — самый возрастной игрок после Гиггза, сыгравший в полуфинале Кубка лиги

Защитник «Челси» Тьяго Силва (39 лет и 109 дней) стал самым возрастным игроком, принявшим участие в матче полуфинала Кубка английской лиги, после экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза (40 лет и 39 дней).

Силва в возрасте 39 лет и 109 дней появился на поле стадионе «Риверсайд» в матче с «Мидлсбро», который состоялся накануне. Победу благодаря голу 21-летнего полузащитника Хейдена Риса Хакни одержал «Мидлсбро». Ответный матч между этими командами пройдёт 23 января в Лондоне.

За «Челси» Силва выступает с 2020 года. Ранее в своей карьере бразильский защитник играл за такие команды, как «Пари Сен-Жермен», «Милан», «Флуминенсе» и московское «Динамо». В нынешнем сезоне 39-летний футболист провёл 19 матчей в рамках АПЛ и забил один гол.