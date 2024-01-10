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Экс-игрок «Спартака» Баженов назвал тройку лучших футболистов РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Баженов назвал тройку лучших футболистов РПЛ
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Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов ответил на вопрос о самом сильном игроке Российской Премьер-Лиги на данный момент.

«Самый сильный игрок РПЛ прямо сейчас? Давайте несколько. Наверное, Сафонов, Вендел и Сперцян. В «Спартаке» сильных не осталось? Нет, все сильные, но на данный момент надеюсь на весеннюю часть», — сказал Баженов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Голкипер Матвей Сафонов и полузащитник Эдуард Сперцян выступают в «Краснодаре», который лидирует в чемпионате России. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей. Вендел является полузащитником санкт-петербургского «Зенита». Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Сергея Семака заработала 36 очков.

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