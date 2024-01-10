Никита Баженов заявил, что «Спартак» станет чемпионом России в ближайшие три года

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов считает, что красно-белые смогут стать чемпионом России в ближайшие три года.

«Когда «Спартак» станет чемпионом? В ближайшем будущем. Сколько потребуется времени? Только бог знает. Станет ли чемпионом в ближайшие три года? Да», — сказал Никита Баженов в рубрике «40 вопросов» на YouTube-канале «Коммент.шоу».

На данный момент красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, набрав 30 очков после 18 туров. Отставание московской команды от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков. Действующий чемпион России, «Зенит», занимает второе место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые набрали 36 очков.