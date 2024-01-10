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Бубнов назвал позиции, которые необходимо усилить «Спартаку»

Бубнов назвал позиции, которые необходимо усилить «Спартаку»
Гильермо Абаскаль
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о проблемных позициях в составе московского «Спартака».

«Спартаку» нужен центральный защитник в случае ухода Джикии. Играющие на краю обороны Хлусевич и Денисов — футболисты не того уровня, чтобы бороться за высокие места. На фланге также требуется усиление. Также красно-белым хорошо бы приобрести плеймейкера, чтобы закончить ротацию на этой позиции», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Спартак» в гостях встретится с санкт-петербургским «Зенитом» в начале марта.

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Источник: в «Спартаке» ограничили функционал Абаскаля в принятии решений по трансферам
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