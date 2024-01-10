Никита Баженов объяснил, почему не планирует работать тренером

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов ответил на вопрос о том, планировал ли он работать тренером.

«Задумывался ли я о тренерской карьере? Нет, точнее задумывался, и у меня чёткое понимание, что тренеры – это те же учителя, поэтому должно быть дано. С кем я общался из тренеров, по ним видно, что они хотят и у них это заложено внутри. Это очень сложная работа. Уже будучи футболистом, понимал, что супер большая ответственность, много чего нужно знать, не только какие-то спортивные составляющие, а вообще всю психологию, жизненный опыт. Там много всяких вещей, которых у меня нет», — сказал Баженов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Баженов — воспитанник команд СДЮСШОР-63 «Смена» (Москва), «Автомобилист» (Ногинск) и «Торпедо» (Люберцы). Профессиональную карьеру россиянин завершил в 2022 году.