Бывший нападающий «Спартака» Баженов рассказал о своём отношении к Медиалиге

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов рассказал о своём отношении к медийному футболу в России. По его мнению, это явление влияет на популяризацию футбола в стране и имеет место быть в современном обществе.

«Слежу ли за Медиалигой? Стал меньше, но скажу, что это явление, которое имеет место быть. Ни в коем случае не конкурировать с профессиональным спортом. Она нужна и важна, много людей её смотрят и понимают, что это определённая площадка, популяризация футбола. Это весело. Немножко уходит в профессиональную стезю, но, это отдельное явление в хорошем понимании этого слова. Спокойно к этому отношусь», — сказал Никита Баженов в рубрике «40 вопросов» на YouTube-канале «Коммент.шоу».