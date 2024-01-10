Баженов рассказал, у кого из игроков «Спартака» были тренерские задатки

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов рассказал, у кого из экс-футболистов красно-белых были тренерские задатки. Он выделил Александра Павленко, Алексея Зуева и Дениса Бояринцева. Последний даже конспектировал тренировки других специалистов.

«Были ли в «Спартаке» футболисты, по которым было видно, что они могут стать тренерами? Саша Павленко в стадии становления, Лёша Зуев, Денис Бояринцев. Про Бояру хочу сказать, что он уже тогда записывал тренировки тех тренеров, при которых был, и чётко понимал, что рано или поздно будет тренером. И любимая присказка: «Когда я стану тренером, вы у меня все будете блевать на поле», — сказал Никита Баженов в рубрике «40 вопросов» на YouTube-канале «Коммент.шоу».