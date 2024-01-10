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Работающий в «Спартаке» Баженов рассказал об отношениях с Абаскалем

Работающий в «Спартаке» Баженов рассказал об отношениях с Абаскалем
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Менеджер по арендам московского «Спартака» Никита Баженов рассказал о взаимодействии с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Часто ли говорю с Абаскалем? Если видимся, пересекаемся: «Привет, хеллоу, пока». Что могу сказать о нём, как о тренере? Мне нужно хорошо знать человека, чтобы что-то сказать о нём. По большей части я тоже сторонний зритель. Независимо от того, работаю я в клубе или нет, мне нравится говорить о людях, когда я их плюс-минус понимаю и знаю хорошо», — сказал Баженов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).

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