Работающий в «Спартаке» Баженов рассказал об отношениях с Абаскалем

Менеджер по арендам московского «Спартака» Никита Баженов рассказал о взаимодействии с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Часто ли говорю с Абаскалем? Если видимся, пересекаемся: «Привет, хеллоу, пока». Что могу сказать о нём, как о тренере? Мне нужно хорошо знать человека, чтобы что-то сказать о нём. По большей части я тоже сторонний зритель. Независимо от того, работаю я в клубе или нет, мне нравится говорить о людях, когда я их плюс-минус понимаю и знаю хорошо», — сказал Баженов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).