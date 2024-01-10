Баженов — о прыжке Бериши на Абаскаля: какая-то хрень, просто вопиющая ситуация

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением относительно конфликта между Бернарду Беришей и Гильермо Абаскалем в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Ахматом». Напомним, по ходу матча игрок грозненской команды угрожающе прыгнул в сторону тренера «Спартака» Абаскаля. Испанский специалиста толкнул Беришу, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.

«Что бы мы сделали с Беришей, если бы он прыгнул на Карпина в «Спартаке»? Думаю, мы бы жёстко встретили его. Это вопиющий случай. Сложно говорить, что бы было, но это странная ситуация. Думаю, так не должно быть. Это какая-то хрень. Встречали бы мы его жёстче на поле? Не могу сказать. Я в такой ситуации никогда не был, потому что это слишком вопиющая ситуация. Реакция Гильермо (Абаскаля. – Прим. «Чемпионата») ещё самая лёгкая и адекватная. Большинство, мне кажется, зарыли бы [Беришу] на месте, потому что так не делается», — сказал Баженов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».