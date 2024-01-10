Агент Осимхена отреагировал на скандал с участием нигерийца и представителя Кварацхелии

Агент Роберто Календа, представляющий интересы нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, выступил с заявлением по поводу ситуации с высказываниями агента Мамуки Джугели. Ранее представитель Хвичи Кварацхелии высказался о будущем Осимхена, заявив, что тот уже летом перейдёт в один из клубов Саудовской Аравии.

«Каждый должен заботиться о своём собственном доме и уважать труд других. Некорректно говорить о будущем других игроков. Это создает проблемы и недоразумения, а также неудачные прогнозы.

Предполагаемые слова агента Мамуки Джугели плохие, поверхностные и неприемлемые. Эти слова создают моему игроку Виктору Осимхену проблемы с болельщиками «Наполи» без какой-либо причины или представления о реальности. Мы только что продлили контракт, и единственное желание Виктора, помимо Кубка африканских наций, — помочь «Наполи». Всё остальное — чушь», — написал Календа в социальной сети Х (ранее Twitter).