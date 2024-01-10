Новичок «Динамо» Кудравец: мне близок стиль игры команды

Голкипер Андрей Кудравец высказался о переходе в московское «Динамо». 20-летний вратарь отправится на зимние сборы с бело-голубыми.

«Побывал на динамовской базе – она очень большая, пока ещё не могу привыкнуть. Уже познакомился с главным тренером и тренером вратарей, успел немного пообщаться с Антоном Шуниным и Игорем Лещуком.

К конкуренции отношусь положительно, потому что только так ты можешь расти и развиваться, а не стоять на месте. Она только в плюс будет.

После подписания контракта начал следить за «Динамо», за стилем игры команды, чтобы лучше понимать, что от меня будут требовать. Мне он близок, потому что в БАТЭ мы старались играть примерно в такой же футбол», — приводит слова Кудравца официальный сайт «Динамо».

Напомним, Андрей Кудравец подписал пятилетний контракт с «Динамо» летом 2023 года.