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«Челси» объявил о подписании Натали Бьёрн в женскую команду

«Челси» объявил о подписании Натали Бьёрн в женскую команду
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Лондонский «Челси» объявил о переходе в женскую команду 26-летней шведской защитницы, бронзовой призёрки чемпионата мира — 2023 и серебряной призёрки Олимпийских игр — 2020 Натали Бьёрн.

Бьёрн — уроженка города Уппсала и воспитанница футбольного клуба «Ваксала СК». В 2013 году футболистка перебрался в «Сириус», за который провела восемь игр. Летом 2021 года Натали перешла в «Эвертон», сходу зарекомендовав себя ключевым игроком женской команды «ирисок».

Женская команда «Челси» является пятикратным победителем Суперлиги, двукратным обладателем Кубка Англии, а также финалистом Лиги чемпионов — 2021. В решающем матче самого престижного еврокубкового турнира лондонская команда уступила «Барселоне» со счётом 0:4.

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