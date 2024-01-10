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Экс-игрок «Урала» Жуков: жить в России мне нравилось больше, чем в Европе

Экс-игрок «Урала» Жуков: жить в России мне нравилось больше, чем в Европе
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Полузащитник «Цанчжоу» и сборной Казахстана Георгий Жуков, ранее выступавший за «Урал», признался, что стиль жизни в России ему нравился больше, чем в Европе.

«После жизни в Европе ничего в Екатеринбурге не поразило. Мне даже больше понравился стиль жизни в России, чем в Европе. Мне он хорошо подошёл. Жизнь очень комфортная, люди добрые. А в плане футбола я не увидел большой разницы: качественная инфраструктура, высокий уровень лиги — что ещё надо футболисту? Хорошо играешь в РПЛ — идёшь ещё выше и дальше, в топ-5 лиг. Единственное, я был ещё молод, и мне не хватило опыта, чтобы правильно расставить приоритеты», — сказал Георгий Жуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Георгием Жуковым читайте на «Чемпионате» в 17:00!
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