Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» анонсировал трансфер Никиты Салтыкова

«Локомотив» анонсировал трансфер Никиты Салтыкова
Аудио-версия:
Комментарии

«Локомотив» в социальных сетях анонсировал переход нападающего Никиты Салтыкова из самарских «Крыльев Советов».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Салтыков подписал контракт с «Локомотивом». Отмечалось, что до конца сезона он останется в «Крыльях Советов» на правах аренды. Самарцы получат 30–35 млн рублей за игрока, агентские и подъёмные обойдутся ещё в 100 млн рублей.

Видео доступно в телеграм-канале «Локомотива»

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний Никита Салтыков провёл 17 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. Контракт футболиста с самарским клубом был рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
«Локо» купил звезду «Крыльев»! А «Краснодар» забирает лидера у Юрана! LIVE трансферов РПЛ
Live
«Локо» купил звезду «Крыльев»! А «Краснодар» забирает лидера у Юрана! LIVE трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android