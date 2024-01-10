«Локомотив» анонсировал трансфер Никиты Салтыкова

«Локомотив» в социальных сетях анонсировал переход нападающего Никиты Салтыкова из самарских «Крыльев Советов».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Салтыков подписал контракт с «Локомотивом». Отмечалось, что до конца сезона он останется в «Крыльях Советов» на правах аренды. Самарцы получат 30–35 млн рублей за игрока, агентские и подъёмные обойдутся ещё в 100 млн рублей.

Видео доступно в телеграм-канале «Локомотива»

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний Никита Салтыков провёл 17 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. Контракт футболиста с самарским клубом был рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.