Глава Суперлиги Рейхарт: футбол теряет болельщиков, молодых людей нужно привлекать к игре

Бернд Рейхарт, являющийся генеральным директором компании A22 Sports Management, основанной для спонсирования и содействия созданию Суперлиги, считает, что футбол теряет аудиторию среди молодых людей.

«Идея противников Суперлиги заключается в том, что система, как они сами её называют, работает. Что нет никаких проблем и что в изменениях нет необходимости. Я с этим не согласен, потому что много лет изучаю телезрителей и вижу, что мы теряем болельщиков, что большую часть года матчи не являются продуктом, который привлекает молодых людей. Мы теряем болельщиков и должны снова привлекать молодёжь к футболу», — приводит слова Рейхарта издание Mundo Deportivo.

Напомним, в конце декабря Бернд Рейхарт заявил, что Суперлига наберёт 64 клуба, чтобы реализовать проект. Ранее стало известно, что Суперлигу планируют запустить в сентябре 2025 года. Организаторы хотят качественно подготовиться к созданию турнира, на что уйдёт, по меньшей мере, ещё полтора года.