Александр Солдатенков продлил контракт с «Крыльями Советов»

Защитник Александр Солдатенков продлил контракт с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что новое соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Александр Солдатенков перешёл в «Крылья Советов» в августе 2020 года. За это время он сыграл 121 матч, в которых забил пять мячей и оформил пять результативных передач. В национальной команде России он провёл четыре игры и отметился одним голом.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков. В первом туре после возобновления сезона «Крылья Советов» на выезде встретятся с «Ростовом» в начале марта.