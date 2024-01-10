Игрок китайского клуба Жуков посоветовал Слуцкому найти хорошего переводчика в Шанхае

Полузащитник «Цанчжоу» и сборной Казахстана Георгий Жуков дал совет по адаптации в Китае Леониду Слуцкому, который недавно возглавил «Шанхай Шэньхуа».

«Слуцкому важно будет наладить коммуникацию с китайцами. У местных игроков ментальность очень отличается от русской. Тренеру желательно предельно точно доносить свои идеи до футболистов. Нужно, чтобы у них совпала энергия. По тренерским качествам вопросов к Слуцкому вообще нет. Но даже самым классным специалистам не всегда удаётся установить должный контакт с местными игроками. Адаптация к китайской культуре и коммуникация с командой — ключевые факторы успеха здесь.

Местные игроки достаточно трудолюбивы и талантливы. Проблема — языковой барьер. У них манера общения, представления о жизни, выражения — всë другое. Китайцы сами по себе достаточно прямолинейные, не очень гибкие в плане коммуникации. Чтобы до них достучаться, нужно максимально точно доносить свои требования. А для этого тренеру-иностранцу нужен качественный переводчик. Мне самому интересно, как у Слуцкого здесь сложится. Например, у нас в команде при прошлом тренере часто возникали проблемы из-за недопонимания. Я со стороны видел, что дело в коммуникации. Он имел в виду одно, а игроки воспринимали его слова иначе. В прошлом году «Цанчжоу» возглавил китаец, и у здешних игроков всё нормализовалось. Но теперь легионерам стало сложнее», — сказал Георгий Жуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Георгием Жуковым читайте на «Чемпионате» в 17:00!