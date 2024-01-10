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Агент защитника «Краснодара» Кайо рассказал о самочувствии игрока после травмы

Агент защитника «Краснодара» Кайо рассказал о самочувствии игрока после травмы
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Футбольный агент Нето Хеновес, представляющий интересы бразильского защитника «Краснодара» Кайо, рассказал, как проходит восстановление футболиста после травмы.

«Восстановление Кайо проходит очень хорошо. Сможет ли он на сборах работать в общей группе? Только клуб может ответить на этот вопрос», — сказал Хеновес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

28-летний Кайо присоединился к «Краснодару» в 2019 году, он перешёл из португальской «Санта-Клары». В августе 2023 года защитник повредил плечо в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:0). В текущем сезоне чемпионата России бразилец провёл пять матчей, в которых забил один мяч. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России.

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