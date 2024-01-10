Агент защитника «Краснодара» Кайо рассказал о самочувствии игрока после травмы

Футбольный агент Нето Хеновес, представляющий интересы бразильского защитника «Краснодара» Кайо, рассказал, как проходит восстановление футболиста после травмы.

«Восстановление Кайо проходит очень хорошо. Сможет ли он на сборах работать в общей группе? Только клуб может ответить на этот вопрос», — сказал Хеновес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

28-летний Кайо присоединился к «Краснодару» в 2019 году, он перешёл из португальской «Санта-Клары». В августе 2023 года защитник повредил плечо в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:0). В текущем сезоне чемпионата России бразилец провёл пять матчей, в которых забил один мяч. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России.