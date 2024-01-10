Конате рассказал, что за границей говорит, что он русский

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал, что ему нравится в России.

«Что тебе больше всего нравится, когда ты в России? Когда жена готовит русский борщ. И ещё мне приятно, что я знаю язык. Когда находишься за границей и начинаешь говорить по-русски, люди на тебя так смотрят — типа: вау, это русский? И мне от этого сразу приятно так, я такой: «Да, я русский!». Они спрашивают: «Ты откуда?». Я говорю: «Грозный, Чеченская республика!» Они такие: «Ооо, это опасный человек!» (смеётся)», — сказал Конате в видео на YouTube-канале Мир Российская Премьер-Лига.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Мохамед Конате провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей. Также на его счету пять игр и два гола в Фонбет Кубке России.