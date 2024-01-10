Салтыков — о переходе в «Локомотив»: спасибо руководству клуба за веру в меня

Нападающий Никита Салтыков высказался о переходе в московский «Локомотив». Напомним, железнодорожники объявили о подписании контракта с 19-летним игроком до 2028 года.

«Приветствую всех болельщиков «Локомотива»! Спасибо руководству клуба за веру в меня. Этот сезон мне важно продолжить в «Крыльях», где ещё остались незавершённые дела. До встречи в Черкизово летом!» — приводит слова Салтыкова пресс-служба «Локомотива».

До конца текущего сезона Никита Салтыков продолжит выступать за «Крылья Советов» на правах аренды. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний россиянин провёл 17 матчей за «Крылья Советов», в которых забил четыре мяча и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.