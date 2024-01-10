Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Осинькин отреагировал на трансфер Салтыкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив»

Игорь Осинькин отреагировал на трансфер Салтыкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал трансфер нападающего Никиты Салтыкова в московский «Локомотив». Отметим, что до конца сезона футболист останется в самарском клубе на правах аренды.

«Для нас это не новость — договорённости были достаточно давно. Одним из наших условий было, чтобы Салтыков остался в «Крыльях» до конца сезона. Считаем, что и для него, и для клуба это будет очень правильно. Он нужен нам как футболист, в Самаре Никита развивается и получает нужную игровую практику. А к вызовам больших клубов нужно быть по-настоящему готовым. В любом случае мы ему желаем удачи, позитива, роста во всех отношениях. Хотя уход каждого футболиста у меня вызывает огорчение», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Фото
«Локомотив» объявил о подписании контракта с Никитой Салтыковым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android