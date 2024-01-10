Джейдон Санчо присоединится к «Боруссии» в течение 48 часов — The Athletic

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо присоединится к «Боруссии» Дортмунд на правах аренды в ближайшие двое суток, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, «Боруссия» заплатит за аренду 23-летнего англичанина более € 3,5 млн. В ближайшее время игрок должен будет пройти медобследование. Напомним, Джейдон Санчо перестал попадать в заявку «красных дьяволов» после того, как в конце августа прошлого года поссорился с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее в своей карьере англичанин уже выступал за дортмундскую «Боруссию», откуда и перебрался в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. В нынешнем сезоне игрок провёл только три игры в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.