Георгий Жуков: в Польше болельщики называли Генералом. Негатива не ощущал

Полузащитник «Цанчжоу» и сборной Казахстана Георгий Жуков, ранее выступавший за «Урал», рассказал о периоде игры в чемпионате Польши. Напомним, Жуков имеет опыт игры за краковскую «Вислу», в составе которой провёл более 50 матчей.

«В Польше было здорово — мне очень понравилось. Чемпионат — супер. В Китае просто финансовые условия предложили намного лучше, поэтому и уехал. Если ты молодой игрок и ставишь перед собой цель повышать свою ценность и двигаться дальше, то Польша для этого идеально подходит. Этот рынок постоянно мониторят в топ-лигах. Если ты адаптируешься в польском чемпионате, то сможешь потом играть во многих лигах. Прекрасный трамплин. А в плане денег только несколько топ-клубов готовы платить много.

Маршал Жуков? Ну да, болельщики даже называли меня Генералом, ха-ха. Конечно, они слышали, кто такой маршал Жуков, но особо не заморачиваются. Негатива не ощущал. Я и сам вне политики. Не моё», — сказал Георгий Жуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Георгием Жуковым читайте на «Чемпионате» в 17:00!