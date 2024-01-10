Константин Тюкавин прокомментировал свою победу в премии «Первая пятёрка»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о победе в премии «Первая пятёрка».

«Наконец-то я досюда добрался. Два года не мог выиграть этот приз. Спасибо тем, кто голосовал и поддерживает. Захи (Арсена Захаряна. — Прим «Чемпионата») сегодня с нами нет — он готовится к матчам, а мы его поддерживаем», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, в декабре 2023 года Константин Тюкавин стал обладателем премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России. По итогам голосования Тюкавин набрал 418 баллов, что почти вдвое больше, чем у ближайшего преследователя — Никиты Кривцова из «Краснодара». В 2022 году обладателем премии «Первая пятёрка» стал Сергей Пиняев.