Нападающий «Динамо» Тюкавин: задача выиграть чемпионство для нас остаётся

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что команда хочет выиграть МИР Российскую Премьер-Лигу.

«В 2023 году могу отметить матч с «Зенитом», где мы выиграли. Фантастический матч. Но у нас ещё есть игра с ними в марте, будем два месяца к ней готовиться. Надо стараться подняться ещё выше. Задача на чемпионство всегда остаётся», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Динамо» располагается на третьем месте с 32 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 38 очков. Ближайший преследователь «быков» — санкт-петербургский «Зенит» с 36 очками.

Напомним, в декабре 2023 года Константин Тюкавин стал обладателем премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России. По итогам голосования Тюкавин набрал 418 баллов, что почти вдвое больше, чем у ближайшего преследователя — Никиты Кривцова из «Краснодара». В 2022 году обладателем премии «Первая пятёрка» стал Сергей Пиняев.