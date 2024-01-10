Экс-игрок «Урала» Жуков: в России я был недостаточно профессионален и сознателен

Бывший игрок «Урала» Георгий Жуков объяснил, почему не закрепился в составе «шмелей».

«Сейчас я понимаю, что был ещё недостаточно профессионален и сознателен. Мне нужно было молчать и работать. Презентовать себя чуть по-другому. А я показывал недовольство тем, что не играл, искал кругом виноватых. Не надо было этого делать. Жаль, что не воспользовался этим шансом.

Конечно, между мной нынешним и тем есть разница. Я бы не сказал, что плохо себя вёл или грешил, нет. Но я честен перед собой и знаю, что сейчас я намного больше профессионал.

В молодости я мог почти каждый день ужинать в ресторане, поздно ложиться спать. Вроде бы ничего особенного, но спортсмен с высокими амбициями не должен себе такого позволять. Ты думаешь, что в этом нет ничего страшного, но со временем приходит осознание, как важны режим, дисциплина. Сейчас я очень дорожу тем, что у меня есть, а тогда размышлял так: моё время всё равно придёт, как ни крути. Я считал, что талант — это главное для футболиста, и не прилагал максимальных усилий, чтобы добиваться своих целей. А когда сталкивался с трудностями, не усматривал в них своей вины.

Теперь осознаю: чтобы притянуть к себе удачу, важны не только футбольные качества, но и образ мыслей, стиль жизни, режим питания», — сказал Георгий Жуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.