Экс-игрок «Урала» Жуков: у Кокорина был потенциал, чтобы подняться в клуб выше «Зенита»

Бывший игрок екатеринбургского «Урала» Георгий Жуков ответил на вопрос о том, какие футболисты больше остальных запомнились ему в чемпионате России. Он выделил трёх нападающих: Александра Кокорина (кипрский «Арис»), Фёдора Смолова (московское «Динамо») и Артёма Дзюбу (московский «Локомотив»).

«Кокорин — классный игрок. «Зенит» — тоже большой клуб, но мне кажется, что у него был потенциал, чтобы подняться ещё выше. Смолов в это время здорово выглядел в «Краснодаре». Против Дзюбы я тоже играл. Помню, как он перешёл в тульский «Арсенал», и очень рад, что Артём смог потом вернуться на самый высокий уровень. Это было очень круто», — сказал Георгий Жуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.