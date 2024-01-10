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Экс-игрок «Урала» Жуков: у Кокорина был потенциал, чтобы подняться в клуб выше «Зенита»

Экс-игрок «Урала» Жуков: у Кокорина был потенциал, чтобы подняться в клуб выше «Зенита»
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Бывший игрок екатеринбургского «Урала» Георгий Жуков ответил на вопрос о том, какие футболисты больше остальных запомнились ему в чемпионате России. Он выделил трёх нападающих: Александра Кокорина (кипрский «Арис»), Фёдора Смолова (московское «Динамо») и Артёма Дзюбу (московский «Локомотив»).

«Кокорин — классный игрок. «Зенит» — тоже большой клуб, но мне кажется, что у него был потенциал, чтобы подняться ещё выше. Смолов в это время здорово выглядел в «Краснодаре». Против Дзюбы я тоже играл. Помню, как он перешёл в тульский «Арсенал», и очень рад, что Артём смог потом вернуться на самый высокий уровень. Это было очень круто», — сказал Георгий Жуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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