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Павел Мамаев прокомментировал информацию о дебоше на авиарейсе

Павел Мамаев прокомментировал информацию о дебоше на авиарейсе
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Бывший футболист сборной России Павел Мамаев прокомментировал информацию о дебоше на авиарейсе.

«Рейс действительно по техническим причинам во время взлёта был отменён, произошло резкое торможение самолёта. Всех попросили покинуть борт.

Я кричал и матерился? Конечно, нет, упаси бог. Мы просто попросили вернуть детскую коляску, потому что у нас маленький ребёнок. Для чего скандалить? Если бы на воздушном судне устроили скандал, думаю, быстро разобрались бы, и я как минимум находился бы в каком-нибудь отделении полиции.

Мы спокойно попросили коляску, потому что она находилась в багаже. К сожалению, мы вернулись домой, улететь не удалось, потому что произошла какая-то неисправность в самолёте», — приводит слова Мамаева Sport24.

Напомним, ранее сообщалось, что Мамаев на авиарейсе Москва – Дубай устроил дебош. Экс-футболист начал кричать и употреблять нецензурную лексику из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску.

За всю свою карьеру россиянин успел сыграть за ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и подмосковные «Химки», которые стали последним клубом для Мамаева. При этом Павел в феврале 2023 года завершил футбольную карьеру, в течение которой один раз выиграл МИР РПЛ и Суперкубок России, а также четыре раза — Фонбет Кубок России.

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Источник: Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва — Дубай
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