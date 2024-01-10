Жена Мамаева — о дебоше Павла на рейсе Москва — Дубай: особый привет желтухе

Надина Мамаева, которая является женой бывшего футболиста Павла Мамаева, прокомментировала отменённый авиарейс Москва – Дубай.

«Борт при разгоне на взлётной полосе совершил экстренное торможение из-за неполадок в самолёте! Всех пассажиров попросили покинуть судно, даже не предоставив карман. И мы с маленьким ребёнком, вспотевшим в верхней одежде, были вынуждены выходить на мороз.

Особый привет желтухе, которая, не изменяя себе, пишет клевету и ложь, не соответствующую действительности! Мы уже поменяли билеты на другой рейс и скоро улетим», — написала Мамаева в своей социальной сети.

Напомним, ранее сообщалось, что Мамаев на авиарейсе Москва – Дубай устроил дебош. Экс-футболист начал кричать и употреблять нецензурную лексику из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску.