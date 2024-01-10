Малиец Мамаду Майга объяснил, почему он принял российское гражданство

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга высказался о получении российского гражданства.

«Как я принял это решение? Я живу здесь, семья здесь, дети — русские. Ходил в МФЦ с женой, экзамен [по русскому языку] тоже сдавал. Сложным ли был экзамен по русскому? Нет-нет. Три-четыре вопроса — и всё», — заявил Майга в видео на YouTube-канале «Мир Российская Премьер-Лига».

Отметим, что Мамаду Майга перешёл в «Пари Нижний Новгород» в июне 2022 года. Он стал гражданином России в ноябре 2021 года. С 2020-го по 2022-й малийский футболист выступал в составе «Велеса» в Футбольной национальной лиге.

Напомним, Майга имеет действующее соглашение с клубом «Пари Нижний Новгород» до июня 2027 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах своей команды.