Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Малиец Мамаду Майга объяснил, почему он принял российское гражданство

Малиец Мамаду Майга объяснил, почему он принял российское гражданство
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга высказался о получении российского гражданства.

«Как я принял это решение? Я живу здесь, семья здесь, дети — русские. Ходил в МФЦ с женой, экзамен [по русскому языку] тоже сдавал. Сложным ли был экзамен по русскому? Нет-нет. Три-четыре вопроса — и всё», — заявил Майга в видео на YouTube-канале «Мир Российская Премьер-Лига».

Отметим, что Мамаду Майга перешёл в «Пари Нижний Новгород» в июне 2022 года. Он стал гражданином России в ноябре 2021 года. С 2020-го по 2022-й малийский футболист выступал в составе «Велеса» в Футбольной национальной лиге.

Напомним, Майга имеет действующее соглашение с клубом «Пари Нижний Новгород» до июня 2027 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах своей команды.

Материалы по теме
«Меня не предупреждали». Майга — о продлении контракта с «Пари НН» в стиле «Жмурок»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android