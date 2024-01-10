Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: «Зенит» подписанием бразильцев закрывает проблемные позиции

Радимов: «Зенит» подписанием бразильцев закрывает проблемные позиции
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-хавбек «Зенита» Владислав Радимов высказался о трансферной политике своего бывшего клуба. Напомним, за первые 10 дней 2024 года петербуржская команда усилилась сразу тремя футболистами с бразильским паспортом.

«Зенит» пять раз подряд стал чемпионом, бразильцы ему в этом помогали, поэтому сложно сказать, хорошо это или плохо, что сейчас их стало так много. У них может возникнуть языковая сложность – бразильцам очень сложно выучить русский язык. Тем более когда они постоянно общаются между собой, это на 99% вообще исключено.

Думаю, подписание бразильцев — это в первую очередь поиск. «Зенит» таким образом закрывает проблемные позиции.

Будем смотреть (за прогрессом бразильских футболистов. — Прим. «Чемпионата»). Одно дело – видеть нарезки или даже отдельные матчи, а другое – вживую в составе «Зенита». Надо дождаться по крайней мере какого-то серьёзного товарищеского матча с более-менее сильной командой», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России на протяжении последних пяти лет. На данный момент команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Петербуржцы набрали 36 очков после 18 туров и отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Материалы по теме
Радимов: у Ахметова есть психология победителя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android