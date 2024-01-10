Экс-футболистка ЦСКА Щербакова перешла в ЖФК «Спартак»

Бывшая футболистка московского ЦСКА Елизавета Щербакова перешла в женский «Спартак».

«Елизавета Щербакова – вратарь «Спартака». 26-летняя экс-голкипер ЦСКА и вратарь сборной России подписала с нашим клубом трёхлетний контракт! Добро пожаловать, Лиза! Мы очень рады, что ты с нами», — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале «Спартака».

Напомним, в начале января ЖФК ЦСКА объявил об уходе вратаря Щербаковой из своей команды, а также других футболисток – Тияны Янкович, Ольги Черновой, Марии Алексеевой и Валерии Бизенковой.

В общей сложности Щербакова сыграла за армейскую команду 37 матчей, в которых пропустила 21 мяч. При этом Елизавета в составе ЦСКА дважды выигрывала женскую Суперлигу и Winline Кубок России.