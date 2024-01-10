Онана из-за матча с «Тоттенхэмом» пропустит первую игру Камеруна на Кубке Африки

Голкипер сборной Камеруна Андре Онана пропустит стартовый матч национальной команды на Кубке африканских наций — 2024. Об этом сообщает ESPN. По информации источника, Федерация футбола Камеруна позволила 27-летнему вратарю остаться в расположении клуба и принять участие в матче 21-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».

Встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» состоится в воскресенье, 14 января. Начало матча – в 19:30 мск. Первую игру Кубка африканских наций Камерун проведёт в понедельник, 15 января. В стартовой встрече турнира команда сразится с Гвинеей.

Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» прошлым летом за € 50,2 млн. В текущем сезоне вратарь провёл за «красных дьяволов» 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 43 гола. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.