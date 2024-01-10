Экс-игрок «Урала» Жуков назвал главные различия между чемпионатами России, Китая и Польши

Экс-хавбек екатеринбургского «Урала» Георгий Жуков, ныне выступающий за «Цанчжоу», порассуждал над отличиями национальных футбольных первенств России, Китая и Польши.

«В России и Польше футбол очень силовой и более интенсивный, много контактной борьбы. Ребята в целом мощные. Китайцы исповедуют более техничный стиль, пытаются быстро думать и играть тонко, креативно, по возможности избегая единоборств.

Я много где поиграл и могу сказать, что в Китае достаточно качественный футбол. Желательно его вживую посмотреть. У многих существует стереотип, что сюда едут заканчивать карьеру, но это совершенно не так. Даже те иностранцы, которые постарше, очень жёстко рубятся, не говоря уже о китайцах. Клубы платят приличные премиальные за каждую игру, и это тоже всех мотивирует. При этом условия для игры бывают очень непростыми: с конца апреля до октября ты играешь в +35-40 градусов, при высокой влажности. Плюс перелёты, переезды, серьёзное давление болельщиков, разница во времени — эти факторы многие напрасно недооценивают. Иностранцам бывает сложно перестроиться. И конкуренция в лиге очень высокая: большинство команд друг друга стоят. Лёгких игр практически не бывает. Народа на трибунах много. Мой первый сезон в Китае пришёлся на карантин из-за «короны», играли без болельщиков. А когда открыли стадионы, на наш первый матч пришло 30 тысяч зрителей, а на второй — вдвое больше! Ощущения такие же, как в Европе», — сказал Жуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.