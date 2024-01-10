Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рональд Араухо прокомментировал интерес «Баварии»

Рональд Араухо прокомментировал интерес «Баварии»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник испанской «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал интерес мюнхенской «Баварии» к нему.

«В каждое трансферное окно появляются новости обо мне, прошлым летом говорили о «Манчестер Юнайтед», но я сосредоточен на «Барселоне». Я делаю для «Барсы» всё, что в моих силах, на 100%. Носить капитанскую повязку — большая честь, я чувствую ответственность», — приводит слова Араухо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Бавария» хочет подписать Араухо, и даже главный тренер немецкой команды Томас Тухель лично звонил защитнику и общался с ним по поводу трансфера.

Кроме этого, ранее сообщалось, что уругвайский футболист отклонил предложение руководства каталонского клуба продлить своё трудовое соглашение с сине-гранатовыми на улучшенных условиях.

Материалы по теме
Араухо отказался от предложения «Барселоны» продлить контракт на улучшенных условиях

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android