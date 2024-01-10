Рональд Араухо прокомментировал интерес «Баварии»

Защитник испанской «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал интерес мюнхенской «Баварии» к нему.

«В каждое трансферное окно появляются новости обо мне, прошлым летом говорили о «Манчестер Юнайтед», но я сосредоточен на «Барселоне». Я делаю для «Барсы» всё, что в моих силах, на 100%. Носить капитанскую повязку — большая честь, я чувствую ответственность», — приводит слова Араухо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Бавария» хочет подписать Араухо, и даже главный тренер немецкой команды Томас Тухель лично звонил защитнику и общался с ним по поводу трансфера.

Кроме этого, ранее сообщалось, что уругвайский футболист отклонил предложение руководства каталонского клуба продлить своё трудовое соглашение с сине-гранатовыми на улучшенных условиях.

Материалы по теме Араухо отказался от предложения «Барселоны» продлить контракт на улучшенных условиях

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.