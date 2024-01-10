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Иван Новосельцев назвал своего кумира в спорте

Иван Новосельцев назвал своего кумира в спорте
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Бывший защитник сборной России и петербургского «Зенита» Иван Новосельцев ответил на вопрос о том, кто был его кумиром в спорте. Экс-футболист признался, что его вдохновлял нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, в активе которого пять «Золотых мячей».

«Раньше, когда я начинал свою футбольную карьеру, меня вдохновлял сам футбол. Процесс, который происходил из-за дня в день, и цели, которые перед собой ставил. Чуть позже – уже такая личность, как Криштиану Роналду», – приводит слова Ивана Новосельцева «2х2.медиа».

Напомним, 32-летний Новосельцев завершил свою профессиональную футбольную карьеру в 2023 году. В составе национальной команды России он принял участие в пяти матчах. При этом Иван не отметился результативными действиями.

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