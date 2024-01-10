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Тренер «Металлурга» Разин — о пяти подряд чемпионствах «Зенита»: это не есть хорошо

Тренер «Металлурга» Разин — о пяти подряд чемпионствах «Зенита»: это не есть хорошо
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос о том, следит ли он сейчас за РПЛ. Хоккейный специалист признался, что ему неинтересен чемпионат России.

«Футбол сейчас, честно говоря, до лампочки. Просто то, что «Зенит» пять лет подряд чемпион, не есть хорошо. Конкуренция должна быть, а не гегемония», – приводит слова Разина Metaratings.

В настоящий момент времени лидером чемпионата России по футболу является «Краснодар». За 18 туров подопечные Владимира Ивича записали в свой актив 38 очков. Отметим, что петербургский «Зенит» сейчас располагается на второй позиции. Сине-бело-голубые отстают от лидера на два очка.

Напомним, в прошлом году золотые медали Российской Премьер-Лиги завоевали футболисты «Зенита». На протяжении пяти последних лет чемпионство в РПЛ выигрывали именно петербуржцы.

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