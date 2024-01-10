«Реал» — «Атлетико»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

В среду, 10 января, в матче 1/2 финала Суперкубка Испании встретятся мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды будут играть на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 по московскому времени. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

В текущем сезоне команды уже успели провести очный матч: в 6-м туре испанской Ла Лиги «Атлетико» на своём поле добыл уверенную победу — 3:1. Помимо сегодняшних соперников, за Суперкубок Испании также поборются «Барселона» и «Осасуна».

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 48 очков после 19 туров. «Атлетико» занимает лишь пятое место и отстаёт от «сливочных» на 10 очков.

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