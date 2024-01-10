Экс-игрок «Урала»: Дзюбе не нужно бегать по 12 км за матч. 35 лет — не проблемный возраст

Бывший игрок «Урала» Георгий Жуков ответил на вопрос о том, удивлён ли продуктивностью форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в 35 лет.

«Нет, почему удивлён? Если ты профессионально к себе относишься, то и 35 — не проблемный возраст. Ему не нужно пробегать по 12 километров за матч по бровке, а для работы корпусом у Дзюбы очень хорошие данные. Он классно выбирает позицию. Поэтому нет, не удивлён», — сказал Георгий Жуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, 35-летний нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах своей команды. Российский футболист записал в свой актив четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.