«Лацио» — «Рома»: стартовые составы на матч 1/4 Кубка Италии

Сегодня, 10 января, в матче 1/4 финала Кубка Италии встретятся «Лацио» и «Рома». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Стартовый свисток матча прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Лацио»: Мандас, Романьоли, Патрик, Марушич, Лаццари, Весино, Гендузи, Катальди, Андерсон, Кастельянос, Дзакканьи.

«Рома»: Патрисиу, Кристенсен, Манчини, Хёйсен, Карсдорп, Бове, Паредес, Кристанте, Залевски, Дибала, Лукаку.

На предыдущей стадии Кубка страны «Лацио» обыграл «Дженоа» со счётом 1:0. «Рома» же в 1/8 финала турнира одолела «Кремонезе» со счётом 2:1. Ранее римские команды уже встречались в этом сезоне в рамках матча 12-го тура итальянской Серии А, который закончился ничьей со счётом 0:0.

В прошлом же сезоне команды по разу одержали победу друг над другом с одинаковым счётом 1:0 в чемпионате Италии.

Полная трансляция матчей Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.