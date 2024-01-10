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«Ньюкасл» намерен подписать экс-форварда «Челси»

«Ньюкасл» намерен подписать экс-форварда «Челси»
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Нападающий «Борнмута» Доминик Соланке в текущее трансферное окно может стать игроком «Ньюкасла». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство «сорок» в ближайшее время отправит «Борнмуту» предложение о покупке 26-летнего форварда. Отмечается, что боссы «вишен», скорее всего, отклонят оффер, так как в клубе не готовы расстаться с главной ударной силой команды до конца сезона.

Соланке выступает за «Борнмут» с 2019 года. В текущем сезоне форвард провёл за «вишен» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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