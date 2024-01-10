«Брайтон» намерен перехватить у «Наполи» лидера «Удинезе»

Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич может продолжить карьеру в «Брайтоне». Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, наставник английской команды Роберто Де Дзерби поручил руководству клуба заняться работой над подписанием 21-летнего хавбека. При этом у «Удинезе» и «Наполи» уже была договорённость о трансфере молодого сербского полузащитника.

В текущем сезоне Самарджич провёл за «Удинезе» 17 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось о переходе в «Брайтон» левого защитника «Бока Хуниорс».