Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брайтон» намерен перехватить у «Наполи» лидера «Удинезе»

«Брайтон» намерен перехватить у «Наполи» лидера «Удинезе»
Комментарии

Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич может продолжить карьеру в «Брайтоне». Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, наставник английской команды Роберто Де Дзерби поручил руководству клуба заняться работой над подписанием 21-летнего хавбека. При этом у «Удинезе» и «Наполи» уже была договорённость о трансфере молодого сербского полузащитника.

В текущем сезоне Самарджич провёл за «Удинезе» 17 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось о переходе в «Брайтон» левого защитника «Бока Хуниорс».

Материалы по теме
Валентин Барко на этой неделе завершит переход в «Брайтон»
Материалы по теме
«МЮ» отпустил своё главное разочарование в Германию! LIVE трансферов
Live
«МЮ» отпустил своё главное разочарование в Германию! LIVE трансферов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android