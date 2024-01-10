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Юрий Сёмин прокомментировал победу Тюкавина в премии «Первая пятёрка»

Юрий Сёмин прокомментировал победу Тюкавина в премии «Первая пятёрка»
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Российский специалист Юрий Сёмин прокомментировал победу нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в премии «Первая пятёрка».

«Это заслуженная награда, он провёл прекрасный сезон, который ещё не закончился, и поэтому его нужно довести до конца. Задачи у «Динамо» достаточно большие, они в состоянии бороться за чемпионское звание, и Костя является главной действующей фигурой, на мой взгляд. Много решающих действий, голов и передач. Самое главное, чтобы он на этом не останавливался, а двигался дальше.

У него есть большой талант, который нужно развивать большой работой. Костя из школы динамовской, а это в первую очередь работа, которая поставлена в футбольной школе. Второй момент, что он остался в «Динамо», и это означает, что ему тут нравится, его мотивируют здесь. Он свой, динамовец, и он является примером для молодых», — приводит слова Сёмина пресс-служба «Динамо».

Напомним, в декабре 2023 года Константин Тюкавин стал обладателем премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.

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