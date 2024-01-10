Хави: «Барселоне» пора перестать дарить подарки соперникам

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об игре своей команды в преддверии полуфинального матча Суперкубка Испании с «Осасуной». 43-летний специалист отметил, что сине-гранатовые совершают много ошибок у собственных ворот.

«Мы должны прекратить дарить подарки соперникам. Да, у нас были определённые ошибки у своих ворот, которые усложняли матчи, но я думаю, что мы их постепенно устраняем. В последних играх нам удалось стать лучше. В плей-офф мы не можем повторять подобные ошибки, потому что соперник сразу же накажет нас», – приводит слова Хави Football Espana.

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Напомним, полуфинальный матч Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Осасуной» состоится в четверг, 11 января. Начало игры – в 22:00 по московскому времени.