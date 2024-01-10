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Жуков: видимо, Слуцкого пригласили в «Шанхай Шеньхуа» под задачу стать чемпионом Китая

Жуков: видимо, Слуцкого пригласили в «Шанхай Шеньхуа» под задачу стать чемпионом Китая
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Бывший игрок «Урала» Георгий Жуков высказался о назначении известного российского специалиста Леонида Слуцкого на пост главаного тренера «Шанхай Шеньхуа».

«Очень сильная команда по меркам Китая. Насколько я знаю, это клуб с самой большой историей в стране. Прошлый сезон они закончили только на пятом месте, но амбиции у них очень большие. Шанхай — феноменальный город, у клуба крутой стадион. Не знаю, насколько изменится состав команды, но в прошлом году он был достаточно сильный. Уверен, что в новом сезоне «Шанхай Шеньхуа» будет ставить задачу стать чемпионом. Под неё, видимо, и пригласили Слуцкого», — сказал Георгий Георгий Жуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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